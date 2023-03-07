Окупанти розстріляли українського військовополоненого після слів "Слава Україні".

У понеділок, 6 березня, в мережі опублікували відео з розстрілом беззбройного українського захисника російськими окупантами. У ролику після фрази "Слава Україні" російські солдати натискають на курок і кількома пострілами вбивають українського воїна.

На шокуючу подію відреагував чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBA та IBF Олександр Усик.

Знаменитий боксер приєднався до акції, яка заполонила соцмережі.

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"Відповідь воїна. Слава Україні. Царство небесне герою", - написав Усик в сторіс у себе в Instagram.

Додамо, що українці масово постять у соцмережах слова "Слава Україні!", "Герою слава!" і "Героям Слава!". Таким чином вони намагаються привернути увагу світу до звірячого вбивства українського військового.

Відповідні пости з'явилися також у соціальних мережах президента України Володимира Зеленського, українських політиків, спортсменів, клубів та організацій.

Раніше УНІАН повідомляв, що українка впізнала в розстріляному військовому рідного брата.

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