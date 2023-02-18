Шейхи не готові задовільнити фінансові умови боксерів.

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн впевнений, що бій Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі не відбудеться у Саудівській Аравії, бо не викликає великого інтересу.

"Це просто недостатньо великий бій, щоб зацікавити Саудівську Аравію. І Тайсон Ф'юрі хоче надто багато грошей, тоді як його суперником буде не Джошуа. Ймовірно, Ентоні Джошуа – єдиний боксер, який міг би зібрати потрібну суму. Якби це був бій між Джошуа та Ф'юрі, то гроші б у Саудівської Аравії знайшлися б. Тільки так Ф'юрі отримає ті гроші, про які просить", – сказав Хірн для Вoxingscene.

Нагадаємо, бій Усик - Ф'юрі швидше відбудеться в Англії, за інформацією інсайдерів.

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Бій Усик - Ф'юрі: головне

Олександр Красюк, промоутер Усика, заявляв, що бій, найімовірніше, відбудеться в кінці квітня. Також про 29 квітня говорив промоутер Ф'юрі Френк Воррен.

Букмекери назвали фаворитом протистояння Ф'юрі. Повідомлялося, що Саудівська Аравія готова прийняти в себе цей мегапоєдинок.

Усик володіє поясами WBO, WBA та IBF, а у "Циганського короля" - титул WBC. Майбутні суперники провокують один одного в соціальних мережах.

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