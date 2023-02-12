Поєдинок швидше відбудеться в Англії, ніж у Саудівській Аравії, заявив інсайдер.

Український боксер Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі не можуть домовитися про фінансові умови супербою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Як повідомив журналіст Майкл Бенсон у Тwitter, бійці далекі від підписання контракту на поєдинок, який опинився під загрозою зриву.

"Повідомляється, що поєдинок Тайсона Ф’юрі проти Олександра Усика, швидше відбудеться в Англії, ніж у Саудівській Аравії, якщо він взагалі відбудеться. У процесі спроб домовитися про угоду, яка фінансово задовольнила б обох, попереду ще довгий шлях", - написав Бенсон.

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Бій Усик - Ф'юрі: головне

Олександр Красюк, промоутер Усика, заявляв, що бій, найімовірніше, відбудеться в кінці квітня. Також про 29 квітня говорив промоутер Ф'юрі Френк Воррен.

Букмекери назвали фаворитом протистояння Ф'юрі. Повідомлялося, що Саудівська Аравія готова прийняти в себе цей мегапоєдинок.

Усик володіє поясами WBO, WBA та IBF, а у "Циганського короля" - титул WBC. Майбутні суперники провокують один одного в соціальних мережах.

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