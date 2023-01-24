Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі продовжують вести переговори про бій за титул абсолютного чемпіона світу.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик яскраво відреагував на провокації з боку володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Українець опублікував у своєму Твіттері відео як він їсть гамбургер і звернувся до британського боксера, натякнувши, що його він з'їсть наступним.

"Пузо, дивись, що я їм, ням-ням-ням. Ти наступний", - сказав Усик.

Відео дня

Нагадаємо, зараз представники Ф'юрі і Усика ведуть переговори про бій за титул абсолютного чемпіона в суперважкій вазі.

Очікується, що бій пройде в березні цього року. Представник "Циганського короля" Френк Уоррен повідомив, що пріоритетною датою бою мегафайту Усик-Ф'юрі є 4 березня. Серед можливих місць проведення зустрічі називають ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар і Великобританію.

Переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі з часів Леннокса Льюїса.

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