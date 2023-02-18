Даніель Дюбуа є обов'язковим претендентом на титул WBA.

Олександр Усик проведе поєдинок з Даніелем Дюбуа, якщо не вдасться домовитися про бій за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі.

Менеджер Усика Сергій Лапін в інтерв'ю SafeBettingSites заявив, що Дюбуа є обов'язковим претендентом на титул WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).

"Якщо в найближчому майбутньому команда Тайсона Ф'юрі не скористається можливістю домовитися про бій, то Усик, ймовірно, проведе захист свого титулу проти Даніеля Дюбуа. Проте, ми сподіваємось, що невдовзі команди боксерів укладуть угоду і історична подія відбудеться", - сказав Лапін.

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Нагадаємо, 12 лютого журналіст-інсайдер повідомив, що мегабій Усика проти Ф'юрі під загрозою зриву.

Бій Усик - Ф'юрі: головне

Олександр Красюк, промоутер Усика, заявляв, що бій, найімовірніше, відбудеться в кінці квітня. Також про 29 квітня говорив промоутер Ф'юрі Френк Воррен.

Букмекери назвали фаворитом протистояння Ф'юрі. Повідомлялося, що Саудівська Аравія готова прийняти в себе цей мегапоєдинок.

Усик володіє поясами WBO, WBA та IBF, а у "Циганського короля" - титул WBC. Майбутні суперники провокують один одного в соціальних мережах.

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