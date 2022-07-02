Маючи аудиторію у 2,1 мільйона фоловерів, знаменитий боксер може зробити суттєво більше на інформаційному фронті України.

Екс-чемпіон світу у легкій вазі Василь Ломаченко виставив пост в соцмережі, де показав відео з руйнуваннями будівель Сергіївки.

Підписав відео Василь дивно, вказавши лише дату теракту.

Підписники обурилися: маючи аудиторію у 2,1 мільйона фоловерів, знаменитий боксер може зробити суттєво більше на інформаційному фронті України. Зокрема, Ломаченку дорікнули, що він елементарно не може в лоба назвати Росію країною-терористом. Хоча б написати одне речення подібного змісту.

До вашої уваги вислови аудиторії Василя під відео з обстрілом Сергіївки:

Ну ти й терпіла. Твою батьківщину вщент розносять, а в тебе язик у дупі;

Хто це зробив напиши, а не мовчи "многозначительно";

Виклав пост уже після того, як у новинах заявили, що ти ніяк не зреагував;

Нарешті побачив? Пізно прокинувся;

Помолися Кірілу патріарху;

Піду блювати;

Твою батьківщину шматують на частини, а ти жодного слова в лоб....і в такій ситуації ще стараєшся викрутитися ...ех ти....Васю.

Закордонні фоловери закликали Ломаченка повернутися в ринг, де від нього буде більше користі народу України:

"Лома, повернися, будь ласка! Ви можете більше допомогти своїм людям у рингу".

Нагадаємо, що Ломаченко записався до лав територіальної оборони міста Білгород-Дністровський після 24 лютого. Василь через цю причину не зміг вийти на бій проти Джорджа Камбососа-молодшого.

1 липня російські воєнні злочинці завдали удару по селищу Сергіївка Одеської області. Підтверджено загибель 21 мирної людини, серед яких дитина, ще близько 40 постраждало. Це був акт агресії проти мирного населення, яке ночувало в об'єктах цивільної інфраструктури.

Раніше на 9 травня цього року Ломаченко потрапив у скандал, дуже недоречно згадавши гасло окупантів.

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