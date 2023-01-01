Фоловери сумніваються, що боксер при здоровому глузді.

Екс-чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко знову оскандалився роликом з архієреєм УПЦ Московського патріархату Лонгіном (Михайло Жар). Новим відео боксер відповів на хвилю хейту, на який він нарвався опублікувавши проповідь про те, що Україна "розв'язала війну проти церкви".

Перше відео з'явилося в Instagram Ломаченка вчора, а сьогодні він опублікував друге, попри бурхливу реакцію фоловерів.

"Бог любить вас. Нехай уб'ють, нехай забирають усе, це до певного часу, але тяжка година йде. Я дам пораду: намагайтеся, люди, які живуть у містах, долучатися до села. Ділянка землі буде вас годувати. Попереду дуже тяжко буде. Ми залишимося з Богом. Так будемо рятуватися. І найголовніше – бережіть себе і нашу православну віру в чистоті", – каже Лонгін на відео.

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Крім того, архієрей УПЦ МП заявив, що "сильні світу цього" "почали гнати христових дітей, божих дітей".

"Божу церкву ви вирішили закрити. Ви вирішили зупинити господа Бога. Яке божевілля, брати та сестри? Вам не страшно, коли ви говорите "Іду воювати з Богом". Покайтеся! Ще є час", – зазначив Лонгін у проповіді.

Потоку абсурдних заяв архієрея Ломаченку виявилося замало. В описі до публікації боксер написав цитату із Євангелії.

"Той, хто має вуха чути, нехай почує". Усі мають вуха, але не всі мають вуха чути. Через вуха чути – означає мати вуха душі отвір. Ніякої користі не приносять нам тілесні вуха, коли вуха душевні зачинені. Тіло має свою глухоту, коли його вуха закриті. Так і душа має свою глухоту, коли слух у неї закритий", – написав Ломаченко.

Фоловерів шокували відеоролики, які опублікував Ломаченко. Чимало коментаторів засумнівалися, чи перебуває він у здоровому глузді.

"Зашквари" Ломаченка з УПЦ МП

Василь Ломаченко публічно підтримує Московський патріархат, через що наривається на шквал критики. Нещодавно він випікав проскури в Лаврі, а потім показав у соцмережах спільне фото з представником УПЦ МП.

Влітку Ломаченко потрапив під шквал критики через те, що замовчав російський теракт в його рідній Одеській області.

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