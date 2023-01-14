Американський боксер Девін Хейні погодився провести поєдинок проти українця Василя Ломаченка у травні 2023 року.
Як повідомляє BoxingNews24, Хейні сповідує іслам і він був зацікавлений провести бій до початку Рамадану, який у 2023 році триватиме з 22 березня по 21 квітня. Проте американець погодився вийти у ринг з Ломаченком 20 травня.
Хейні натякнув у Twitter, що його наступний бій пройде за системою PPV, тобто трансляція буде платною.
Йому відповів журналіст-інсайдер ESPN Сальвадор Родрігес.
"Проти Ломаченка 20 травня на "Медісон Сквер Гарден"… Звучить непогано, але PPV?", - написав Родрігес.
Нагадаємо, свій останній поєдинок Ломаченко провів 30 жовтня цього року. Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів проти американця Джемейна Ортіса.
Девін Хейні, у свою чергу, в жовтні цього року переміг у реванші австралійця Джорджа Камбососа і захистив свої титули.
Ломаченко - Хейні: профайли боксерів
Василь Ломаченко провів на профі-рингу 19 боїв, в яких здобув 17 перемог (11 - нокаутом). Два поєдинки українець програв.
В активі Девіна Хейні 29 перемог (15 - нокаутом) в 29 боях на профі-рингу.
Теофімо Лопес бачить фаворитом саме українця в бою Ломаченко - Хейні.
Ломаченко в 2020 році мав шанс стати абсолютним чемпіоном світу, але Лопес здолав Василя одноголосним рішенням суддів.