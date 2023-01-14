Навесні боксери можуть визначити між собою короля легкої ваги.

Американський боксер Девін Хейні погодився провести поєдинок проти українця Василя Ломаченка у травні 2023 року.

Як повідомляє BoxingNews24, Хейні сповідує іслам і він був зацікавлений провести бій до початку Рамадану, який у 2023 році триватиме з 22 березня по 21 квітня. Проте американець погодився вийти у ринг з Ломаченком 20 травня.

Хейні натякнув у Twitter, що його наступний бій пройде за системою PPV, тобто трансляція буде платною.

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Йому відповів журналіст-інсайдер ESPN Сальвадор Родрігес.

"Проти Ломаченка 20 травня на "Медісон Сквер Гарден"… Звучить непогано, але PPV?", - написав Родрігес.

Нагадаємо, свій останній поєдинок Ломаченко провів 30 жовтня цього року. Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів проти американця Джемейна Ортіса.

Девін Хейні, у свою чергу, в жовтні цього року переміг у реванші австралійця Джорджа Камбососа і захистив свої титули.

Ломаченко - Хейні: профайли боксерів

Василь Ломаченко провів на профі-рингу 19 боїв, в яких здобув 17 перемог (11 - нокаутом). Два поєдинки українець програв.

В активі Девіна Хейні 29 перемог (15 - нокаутом) в 29 боях на профі-рингу.

Теофімо Лопес бачить фаворитом саме українця в бою Ломаченко - Хейні.

Ломаченко в 2020 році мав шанс стати абсолютним чемпіоном світу, але Лопес здолав Василя одноголосним рішенням суддів.