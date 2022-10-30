Кривдник Ломаченка вірить в успіх українського боксера в бою проти Хейні.

Знаменитий американський боксер Теофімо Лопес оцінив шанси українця Василя Ломаченка у потенційному бою проти діючого абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні.

25-річний боксер вважає, що Ломаченко здобуде перемогу над Хейні, оскільки має високі навички та якісні вміння.

"Віддам перевагу Ломі. Я б сказав, що Девін дасть йому дуже хороший бій, якби у нього був інстинкт вбивці. Хейні - боєць, який знає, що робить на рингу. Однак такого технічного бійця, як Ломаченко, потрібно тримати на безпечній дистанції. З ним можна тільки так. Відходити, викидати джеб, встромляти удари і рухатися - це не завжди працює з Ломою. Він зустрічався з багатьма складними суперниками", - сказав Лопес в інтерв'ю YouTube-каналу FightHype.

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Теофімо Лопес додав, що Василь Ломаченко також вийде переможцем і в потенційній битві проти Шакура Стівенсона.

"З Шакуром Стівенсоном я теж віддаю перевагу Ломаченку. Ці хлопці засмутяться, але, що, чорт забирай, ви хочете від мене почути, хлопці? Побийтеся і доведіть, що я помиляюся. Я єдиний, хто побив Ломаченко. дійсно хотів з ним битися. І я зробив те, що зробив", - заявив Лопес.

Нагадаємо, у 2020 році Теофімо Лопес переміг Василя Ломаченка у бою за титул абсолютного чемпіона світу за версіями IBF (1-й захист Лопеса), WBC (1-й захист Ломаченка), WBA (4-й захист Ломаченка) і WBO (3-й захист Ломаченка) в легкій вазі. Американець встановив рекорд, в 23 роки ставши наймолодшим в історії боксу абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

У 2021 році Теофімо Лопес програв роздільним рішенням суддів у бою проти австалійця Джорджа Камбососа і втратив всі свої титули. Потім Девін Хейні відібрав звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі у 28-річного австралійця. Причому, американець переміг Камбососа двічі: 5 червня 2022 року в першому бою і 15 жовтня цього ж року в реванші. Обидва поєдинки тривали всі 12 раундів і завершилися перемогами Хейні одноголосними рішеннями суддів.

30 жовтня Василь Ломаченко здобув перемогу в бою проти американця Джемейна Ортіса одноголосним рішенням суддів. Після своєї перемоги українець заявив, що націлений відібрати пояси у Девіна Хейні.

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