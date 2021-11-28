Теофімо Лопес поступився в яскравому поєдинку з двома нокдаунами.

Американський боксер Теофімо Лопес (16-1, 12 КО) програв австралійцю Джорджу Камбососу (20-0, 10 КО) і втратив пояси за версіями WBO, WBA, IBF і WBC Franchise в легкій вазі. Бій пройшов у Нью-Йорку.

Вже в дебюті бою Лопес побував у нокдауні. Американець відповів нокдауном для суперника в десятому раунді. Але протягом більше частини бою очки суддів в рингу забирав Камбосос.

У підсумку австралієць переміг роздільним рішенням суддів - 115-111,113-114, 115-112.

Для Лопеса ця поразка стала першою в кар'єрі.

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Лопес з поразкою не погодився:

"Я переміг цього вечора, і всі це знають. Рефері підняв мою руку, я виграв. Мене не хвилює, хто що скаже, Я переміг. Я не вірю, що це був близький бій, я переміг з рахунком 10-2".

А Камбосос запропонував американцеві провести реванш:

"Теофімо, прийми цю поразку як чемпіон - давай знову поб'ємося в Австралії. Бій на 80 тисяч уболівальників в Австралії - давай зробимо це ще раз".

За інформацією ЗМІ, опція реваншу не була приписана в контракті на цей бій.

Відео опублікував Twitter DAZN Boxing.

Ситуація в легкій вазі

Камбосос і Лопес виступають у ваговій категорії українця Василя Ломаченка.

Камбосос заволодів усіма поясами, за які Ломаченко бився з Лопесом.

Український боксер свій найближчий бій проведе 11 грудня - проти Річарда Коммі.

Вже три боксери виявили бажання зустрітися з Камбососом - володар пояса WBC Девін Хейні, Райан Гарсія, а також Шакур Стівенсон.

Сам Камбосос заявляв, що дасть шанс Ломаченку, коли завоює пояси.

Автор: Антон Дудар