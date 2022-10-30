На думку американського боксера, бій Ломаченка проти Ортіса був близьким до нічиєї.

У ніч на 30 жовтня відбувся бій українського боксера Василя Ломаченка проти американця Джемейна Ортіса.

Поєдинок, який проходив на знаменитій арені "Madison Square Garden" в Нью-Йорку, тривав всі 12 раундів і завершився перемогою українського боксера одноголосним рішенням суддів: 115-113, 116-112, 117:111.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні висловив обурення через одну з суддівських карток, на якій Ортіс взяв тільки три раунди.

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"О, 117-111 - це було обурливо!"- написав Хейні у своєму Твіттері.

Додамо, що саме Девін Хейні може стати наступним суперником Василя Ломаченка.

Після перемоги над Ортісом український боксер заявив, що його наступна мета - це завоювання всіх чотирьох поясів у легкій вазі. На цьому моменті в рингу з'явився володар тих же чотирьох поясів - Девін Хейні.

Українець заявив, що жадає поєдинку з Хейні і готовий прийняти будь-яку пропозицію американця.

"Я готовий на будь-які пропозиції, я хочу цей бій. Девін – топ-боксер, тому він і є чемпіоном. Так, мені потрібно трохи більше часу, щоб підготуватися до нього, але я буду готовий", - сказав Ломаченко.

Хейні у відповідь заявив, що двічі їзди за цими поясами в Австралію.

Нагадаємо, Девін Хейні відібрав звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі у 28-річного австралійця Джорджа Камбососа. Причому, американець переміг Камбососа двічі: 5 червня 2022 року в першому бою і 15 жовтня цього ж року в реванші. Обидва поєдинки тривали всі 12 раундів і завершилися перемогами Хейні одноголосними рішеннями суддів.

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