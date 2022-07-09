34-річний Ломаченко чекає свій шанс.

Василь Ломаченко матиме шанс побитися проти переможця поєдинку між американцем Девіном Хейні та австралійцем Джорджем Камбососом.

Про це повідомив промоутер Хейні Едді Хірн YouTube-каналу Intu Boxing.

Хейні захищатиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) у реванші з Камбососом в жовтні 2022 року. Український боксер вийде на переможця бою і отримає шанс завоювати усі престижні пояси легкого дивізіону.

"Гадаю, що Хейні проведе реванш з Камбососом у жовтні, і думаю, що Василь зустрінеться з переможцем. Також я очікую, що незабаром Девін Хейні підніметься у вазі, але Ломаченко – проблема для всіх цих хлопців", – заявив Хірн.

Девін Хейні 5 червня переміг Джорджа Камбососа за очками та забрав у нього титули, якими володів колись українець. Сам Хейні після перемоги повідомив, що він не проти провести бій проти Ломаченка. Проте Камбосос активував опцію реваншу.

Ломаченко мусив 5 червня бути у рингу проти Камбососа, але через війну ця можливість була передана Хейні. Василь може повернутися у ринг восени цього року. Востаннє він бився у грудні проти Річарда Коммі - "Лома" впевнено переміг африканця одноголосним рішенням суддів.

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