Американський боксер готовий зустрітися з українцем в іншій ваговій категорії.

Чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес розповів, за якої умови може відбутися його реванш з Василем Ломаченком.

Лопеса цитує complex.com.

Американець підкреслив, що бій може відбутися тільки в більш важкій ваговій категорії:

"Якщо його команда хоче цього, то вони повинні піднятися в першу напівсередню вагу. Нехай піднімаються, якщо хочуть домогтися цього бою. Моє тіло вже знаходиться на тому етапі, коли каже: "Пішли в першу напівсередню вагу. Якого біса ми все ще тут?". Що є, то є".

"Люди зможуть побачити реванш тільки, якщо він зустрінеться зі мною в першому напівсередньому дивізіоні. Я побив його чесно. Так що якщо ви, хлопці, хочете битися зі мною, вам потрібно щось мені дати. Тому до зустрічі в першій напівсередній вазі", - заявив він.

Також Лопес висловив думку, що Ломаченко сильніший за всіх боксерів легкої ваги.

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Ломаченко - Лопес: що було раніше

Зустріч боксерів у рингу відбулася 17 жовтня 2020 року. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Лопеса одноголосним рішенням суддів.

Лопес, який вже володів титулом IBF, відібрав у Ломаченка пояси WBC Franchise, WBA Super і WBO, завдяки чому став абсолютним чемпіоном світу.

Після бою Ломаченко заявив, що вийшов на поєдинок з травмою плеча. Також українець неодноразово говорив, що не вважає, що програв у цьому бою.

Раніше Лопес і його батько не раз заявляли, що Ломаченко не отримає реванш. Однак після бою Ломаченка проти Масайоші Накатані батько Лопеса заявив, що вони готові дати реванш українцю. Промоутер американця і українця сказав, що реванш може відбутися навесні 2022 року.

Однак потім Лопес заявив, що не збирається давати реванш Ломаченка.

Автор: Антон Дудар