Василь Ломаченко / фото instagram.com/lomachenkovasiliy
Екс-чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко наразі перебуває в США, де готується до бою з Річардом Коммі.
33-річний спортсмен виставив пост в Instagram, де продемонстрував свої таланти в баскетболі.
Василь влучно відправляв м'яча до кошика з різних відстаней - навіть з балкону будинку.
Підписники в коментарях не забарилися з компліментами: "Неймовірно", "Талановита людина - талановита в усьому", "Людина з надздібностями", "Джордан відпочиває".