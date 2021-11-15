Український боксер різноманітно готується до свого наступного бою.

Екс-чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко наразі перебуває в США, де готується до бою з Річардом Коммі.

33-річний спортсмен виставив пост в Instagram, де продемонстрував свої таланти в баскетболі.

Василь влучно відправляв м'яча до кошика з різних відстаней - навіть з балкону будинку.

Підписники в коментарях не забарилися з компліментами: "Неймовірно", "Талановита людина - талановита в усьому", "Людина з надздібностями", "Джордан відпочиває".

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Автор: Артем Будрін