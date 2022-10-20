34-річний боксер розповів, як повертався в Україну з Греції після початку повномасштабної війни.

Колишній чемпіон світу з боксу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко поділився своєю думкою про повномасштабну війну в Україні, яку розв'язала РФ.

34-річний боксер розповів, що він був у Греції, коли дізнався новину про початок війни в Україні.

"Я ніколи не вірив, що переживу війну в моєму житті. Це жахливо. Це дуже жахливо. Коли війна почалася, я був у Греції. Я не міг повернутися додому, тому що всі рейси були скасовані. Це була дуже довга подорож. Я полетів до Румунії, після цього я поїхав машиною до річки, сів на човен і повернувся додому.

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Це був другий день війни. Наступного ранку я відправився до військових, отримав зброю, одяг, почав готуватися до війни. Для себе я зрозумів, що не можу покинути будинок, мою країну. Просто забуваєш про свої цілі і мрії.

Твій розум зосереджений на сім'ї, на оточуючих тебе людей. Для того, щоб зберегти життя. Ніхто не зрозуміє цього, поки сам не пройде через це. Дуже важко, коли лягаєш спати і чуєш сирени, біжиш в підвал. І ніхто не знає, як довго там доведеться залишатися. Цей момент змінює життя в країні.

Коли ти доросла людина, ти розумієш цю ситуацію, ти можеш пристосуватися до війни. Але діти... Перші два-три місяці було захоплено велику кількість міст і населених пунктів в нашій країні. І розуміння, що буде далі, не було.

Але настав момент, коли ситуація начебто почала прояснюватися, нашим військовим вдалося відбити території. Ми пішли в наступ. Тоді вже стало зрозуміло, що все має скластися добре", - розповів Ломаченко в інтерв'ю Top Rank Boxing.

Нагадаємо, з перших днів війни Ломаченко приєднався до терроборони Білгород-Дністровського, а пізніше вступив до лав ЗСУ. Потім 34-річний боксер покинув Україну, щоб підготуватися до бою з Джемейном Ортісом.

Поєдинок Василя Ломаченка проти Джемейна Ортіса запланований на 29 жовтня.

Ломаченко - Ортіс: перед боєм

Ортіс на профі-рингу провів 17 поєдинків, в яких здобув 16 перемог (8 разів нокаутом), один бій завершився внічию.

Свій останній бій Ортіс провів 21 травня 2022 року проти Джамейна Ортіса. Ортіс переміг одноголосним рішенням суддів.

В активі Ломаченка 18 боїв, 16 з них українець виграв (11 нокаутом) і двічі програв.

Останній раз Ломаченко боксував 11 грудня 2021 року, коли одноголосним рішенням суддів переміг Річарда Коммі.

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