Василь продовжує неоднозначно говорити про воєнні дії в Україні.

Боксер з українським паспортом Василь Ломаченко неоднозначно висловився про війну проти Росії. На прес-конференції перед боєм проти американця Хейні журналісти його запитали про ситуацію в Україні.

"Дивіться, важко щось сказати, тому що ви нічого не можете змінити. Якщо ви щось говорите або робите, то це нічого не змінить. Думаю, тільки Бог може щось змінити. Тому нам потрібно просто молитися і просити його зупинити цю війну", - передає слова Ломаченка Top Rank.

Також він заявив, що війна – це "неправильно" та пояснив своє рішення приєднатися до тероборони. На початку повномасштабної війни з'явилося фото Ломаченка, на якому було видно, що він став частиною ТРо, однак потім жодної інформації про його участь у захисті України не було.

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"Ти нічого не можеш зробити, коли війна приходить у твою країну, твій дім. Це неправильно, на мою думку. Я просто старався захистити мою сім’ю, мій дім та нашу країну. Це просте рішення для людей, які люблять свою країну, дім, сім’ю та народ. У такий час ти не думаєш про чотири пояси та абсолютно чемпіонство. Ні, ти взагалі не думаєш про це. Зараз я починаю думати про свою сім’ю та дітей - де та як вони будуть рости, ким вони стануть. Це мета моєї боротьби", - додав Василь.

Поєдинок Хейні – Ломаченко: що відомо

Нагадаємо, що в ніч з 20 на 21 травня Ломаченко зійдеться у протистоянні з американським боксером Давідом Хейні. Поєдинок відбудеться у Лас-Вегасі, штат Невада. Букмекери надають перевагу у цій дуелі саме бійцю з США.

В Україні жоден із медіа-сервісів не погодився проводити трансляцію цього бою. Його можна буде легально переглянути лише на закордонних стрімінгових платформах.

Для обох боксерів цей бій стане першим з жовтня минулого року. Відзначимо, що Ломаченко тоді здобув перемогу над американцем Ортісом.

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