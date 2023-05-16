Уродженець Білгород-Дністровська вийде на ринг вперше з жовтня 2022-го року.

У ніч з 20 на 21 травня колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко проведе бій проти американця Давіда Хейні.

Поєдинок відбудеться у Лас-Вегасі, штат Невада на арені MGM Grand Garden Arena. На кону стоятимуть усі пояси легкого дивізіону.

Боксер з України вийде на ринг вперше з жовтня минулого року. Тоді Ломаченко у дуже складному поєдинку переміг Джеймена Ортіса.

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Ломаченко – Хейні: трансляція бою

В Україні жоден із трансляторів не погодився проводити прямий ефір цього поєдинку. У тому числі медіа-сервіс MEGOGO виступив з офіційною заявою про те, що не цього бою не буде не його платформі

Закордонні ресурси пропонують переглянути поєдинок за системою "плати і дивись". Для тих, хто все-таки хоче слідкувати за боєм вживу, потрібно буде на платформі plus.espn.com викласти майже 60 доларів (орієнтовно 2 215 грн). У Британії переглянути бій можна буде на телеканалі Sky Sports.

Ломаченко – Хейні: коли початок трансляції

За українським часом доведеться почекати, або ж навпаки – переглядати зранку. Орієнтовний час початку цього бою – 6:00 за Києвом.

Що відомо про боксерів

Нагадаємо, що у пасиві Хейні ще немає жодної поразки на професійному рингу. 24-річний американець провів 29 поєдинків і у жодному не поступився. Зокрема 15 перемог він здобув нокаутом.

В боксера з українським паспортом у статистиці є поразки. Він двічі поступався суперникам. Востаннє це було у 2020-му році, коли Ломаченко програв усі свої пояси Теофімо Лопесу. Окрім цього Василь 17 разів перемагав, у тому числі 11 разів – нокаутом.

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