Опубліковано промо-ролик майбутнього бою між українським боксером Василем Ломаченком і абсолютним чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і WBC в легкій вазі американцем Девіном Хейні.
Відповідне відео показала промоутерська компанія Top Rank. На відео демонструються кадри з попередніх боїв за участю Хейні та Василя.
У відео потрапили найкращі моменти попередніх поєдинків за участю Ломаченка та Хейні
Ломаченко - Хейні: перед боєм
- Поєдинок українського і американського боксерів пройде в Лас-Вегасі у ніч з 20 на 21 травня.
- На кону в цьому поєдинку стоятимуть пояси WBO, WBA, IBF та WBC, якими володіє Хейні. Це буде бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
- Хейні зухвало обіцяє знищити в ринзі Ломаченка. "20 травня побачите, як я поб’ю аматора. Наймолодший абсолютний чемпіон в історії", - запевнив американець.
- Букмекери не вірять в те, що Ломаченко зможе стати абсолютним чемпіоном світу з боксу.
- Востаннє обидва боксери виходили в ринг минулого жовтня. Василь одноголосним рішенням суддів здолав американця Ортіса, а Хейні побив австралійця Камбососа.