Поєдинок відбудеться у США в ніч з 20 на 21 травня.

Опубліковано промо-ролик майбутнього бою між українським боксером Василем Ломаченком і абсолютним чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і WBC в легкій вазі американцем Девіном Хейні.

Відповідне відео показала промоутерська компанія Top Rank. На відео демонструються кадри з попередніх боїв за участю Хейні та Василя.

Ломаченко - Хейні: перед боєм

Поєдинок українського і американського боксерів пройде в Лас-Вегасі у ніч з 20 на 21 травня.

На кону в цьому поєдинку стоятимуть пояси WBO, WBA, IBF та WBC, якими володіє Хейні. Це буде бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Хейні зухвало обіцяє знищити в ринзі Ломаченка. "20 травня побачите, як я поб’ю аматора. Наймолодший абсолютний чемпіон в історії", - запевнив американець.

Букмекери не вірять в те, що Ломаченко зможе стати абсолютним чемпіоном світу з боксу.

Востаннє обидва боксери виходили в ринг минулого жовтня. Василь одноголосним рішенням суддів здолав американця Ортіса, а Хейні побив австралійця Камбососа.

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