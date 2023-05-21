Судді доволі специфічно порахували очки.

Вранці 21 травня Девін Хейні одноголосним рішенням суддів (116-112 та двічі 115-113) переміг Василя Ломаченка.

Багато знаменитостей зі світу боксу здивувалися, що вердикт суддів на користь американця, а не українця.

"Ломаченко виграв беззаперечно. Той, хто думає, що Лома не переміг, не знає нічого про бокс", – заявив колишній олімпійський чемпіон Оскар Де Ла Хойя.

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А чемпіон WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд зізнався, що вболівав за Хейні, проте рішення суддів здивувало його:

"Чесно, я здивований суддівським вердиктом. Девін - мій чувак, вболівав за нього в цьому бою. Але 116-112 - божевілля".

Чемпіон WBO у першій напівлегкій вазі Робейсі Рамірес обурений таким результатом бою:

"Це просто неправильно. Я неймовірно розчарований. Ломаченко виграв сьогодні", – сказав Рамірес.

Боксер другої напівлегкої ваги Ламонт Роуч віддав перемогу "Ломі":

"Радий, що Девін переміг. Лома не повинен був битися з американським чемпіоном на території США. Але маємо, що маємо. Якби билися в Україні, Девін програв би одностайним рішенням. І щоб було зрозуміло, мій рахунок був 115-113 на користь "Ломи". Я не злюся на те, що Девін виграв 115-113", - написав Роуч у соцмережах.

Американський боксер легкої ваги Раян Гарсія теж став на захист Ломаченка:

"Ось що шкодить боксу. "Лома" повинен був перемогти. Я не розумію. Я був там, "Лома" завдавав точніших ударів і сильно завершив бій", – сказав Гарсія.

Ломаченко - Хейні: як це було

21 травня у Лас-Вегасі Хейні захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBF. Таким чином, 24-річний американець зберіг звання абсолютного чемпіона світу, яке він здобув у поєдинку проти Камбососа.

Менеджер українського бійця Егіс Клімас повідомив, що вони будуть оскаржувати вердикт суддів.

Ломаченко плакав після бою, тому що його розчулив дзвінок сина.