Вони також закликають до посилення візових правил ЄС, щоб загалом обмежити поїздки з Росії, які не є життєво необхідними.

Сім країн Євросоюзу закликають припинити видачу віз російським і білоруським спортсменам на тлі пом’якшення міжнародними спортивними федераціями обмежень, введених після початку війни в Україні. Про це пише Politico.

У спільному листі прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, а також лідери Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви попередили, що повернення російського спорту на міжнародну арену стане перемогою Кремля.

Єврокомісія запропонувала заборонити спортсменам виступати під російським прапором і рекомендувала урядам розглянути можливість відмови їм у видачі віз після набрання чинності заборони. Для ухвалення цього заходу необхідна згода всіх 27 країн ЄС.

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Важливо, що сім лідерів хочуть, щоб уряди вже зараз припинили видачу віз російським і білоруським спортсменам - такий крок може позбавити можливості брати участь у змаганнях навіть тих, кому дозволено виступати під нейтральним прапором. Вони також закликають до посилення візових правил ЄС, щоб загалом обмежити поїздки з Росії, які не є життєво необхідними.

Однак, оскільки законопроект має бути ухвалений лише на початку 2027 року, вони заявляють, що це питання "надто нагальне", щоб чекати. У зверненні до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та голови Європейської ради Антоніу Коште вони написали:

"Дозвіл російській державі виставляти учасників на міжнародних змаганнях несе ризик послати сигнал про поступове прийняття агресивної війни Росії".

"Відмова" спортсменам із РФ

Раніше глава МВС Чехії Любомир Метнар заявив, що не пустить на свою територію російських спортсменів для участі в міжнародних змаганнях.

Таке рішення було озвучено після зустрічі міністра з керівництвом Чеського союзу хокею на льоду. Метнар нагадав, що в республіці вже діє заборона на видачу віз російським спортсменам. Але, за його словами, в’їзд закриють і для власників віз інших країн Шенгенської зони.

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