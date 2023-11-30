Василь Ломаченко та Денис Берінчик отримають титульні бої завдяки рішенню Девіна Хейні.

Абсолютний чемпіон світу в легкому дивізіоні Девін Хейні прийняв рішення відмовитися від чемпіонських поясів.

Американець заявив, що переріс цей дивізіон і переходить в першу напівсередню вагу.

"Я зробив все, що міг у легкій вазі. Найважливішим для мене було організувати бій з Джервонтой Девісом, а його сторона не проявила ніякого інтересу до цього поєдинку. Я переріс цей дивізіон, тому зараз переходжу до першої напівсередньої ваги, щоб стати чемпіоном у двох дивізіонах.

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А після цього бою я розраховую стати чемпіоном в трьох дивізіонах і перейти в напівсередню, якщо, звичайно, бог дасть, я доб'юся успіху в цьому бою", - наводить слова Хейні ESPN.

Таким чином, чемпіонський титул WBC у легкій вазі тепер перейде до Шакура Стівенсона, який переміг Едвіна де Лос Сантоса 17 листопада одноголосним рішенням суддів.

Титул WBA, найімовірніше, перейде до Джервонти Девіса, який є володарем другорядного титулу цієї організації.

А ось за вакантний титул IBF змагатимуться Джордж Камбосос і Василь Ломаченко, які, як повідомлялося раніше, домовляються про бій. Очікується, що поєдинок австралійця проти українця відбудеться на початку наступного року.

За вакантний титул WBO, в свою чергу, битиметься українець Денис Берінчик. Його суперником буде Ісаак Крус.

Додамо, що Василь Ломаченко свій останній бій провів у травні цього року. Українець зазнав поразки в бою проти Девіна Хейні.

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