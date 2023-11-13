Василь Ломаченко повернеться на ринг у лютому наступного року.

Егіс Клімас, менеджер українського боксера Василя Ломаченка, пролив світло на майбутнє колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях.

За словами функціонера, українець проведе свій наступний бій на початку наступного року. Клімас повідомив, що Ломаченко боксуватиме не в титульному поєдинку.

"Зараз титул недоступний. Василь Ломаченко повинен побитися в лютому 2024 року. Анонс бою повинен відбутися в найближчі кілька днів", - сказав Клімас в коментарі YouTube-каналу ESNEWS.

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Нагадаємо, Василь Ломаченко востаннє виходив на ринг у травні 2023 року. Український боксер програв американцеві Девіну Хейні в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Раніше глава Top Rank Боб Арум повідомляв, що вони планували провести бій Ломаченка проти Джорджа Камбососа в грудні цього року, але українець попросив відпочинок до кінця року. І тільки після цього він почне підготовку до наступного бою.

Додамо, що в послужному списку українського боксера 17 перемог (11 нокаутом) і три поразки в 20 боях на профі-рингу.

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