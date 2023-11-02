Олександр Усик розповів про плани Василя Ломаченка на найближче майбутнє.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO і IBF Олександр Усик розповів про плани Василя Ломаченка по поверненню на ринг.

За словами Усика, Ломаченко планує провести поєдинок проти австралійського боксера Джорджа Камбососа.

"До мене дійшли чутки, що він планує бій з Камбососом. Я не знаю, коли ця битва може відбутися. Звичайно, вирішувати і оголошувати повинен він сам, але якщо говорити від себе, то я б дуже хотів, щоб Василь повернувся на ринг.

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Я б хотів, щоб він вийшов на бій і знову став чемпіоном. Я хочу цього", - заявив Усик у коментарі ProBox TV.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко свій останній бій провів у травні 2023 року. Українець в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі програв американському боксеру Девіну Хейні.

Раніше глава Top Rank Боб Арум повідомляв, що вони планують організувати для Василя Ломаченка бій проти Джорджа Камбососа за титул чемпіона світу IBF. Цей поєдинок може відбутися в 2024 році.

Додамо, що в послужному списку Ломаченка 17 перемог (11 нокаутом) і три поразки в 20 боях на профі-рингу.

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