Василь Ломаченко цього року на ринг не повернеться.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко може провести бій проти Джорджа Камбососа в наступному році.

Про це розповів глава Top Rank Боб Арум. Він також підтвердив інформацію про те, що українець вирішив взяти паузу в кар'єрі.

"Ломе здається, що його обдурили в бою з Хейні, цей поєдинок був суперечливим по відношенню до переможця.

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Я думаю, що Ломаченко взяв паузу. Можливо, ми спробуємо влаштувати йому бій з Камбососом в Австралії в наступному році", - сказав Арум в коментарі Pro Boxing Fans.

Нагадаємо, в травні цього Василь Ломаченко втратив шанс стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі, програвши американцеві Девіну Хейні одноголосним рішенням суддів.

Очікувалося, що наступним суперником Василя стане Шакур Стівенсон, який неодноразово викликав українця на поєдинок. Однак Ломаченко прийняв рішення взяти перерву.

Таким чином, WBC санкціонувала бій між Шакуром Стівенсоном і Френком Мартіном за вакантний титул.

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