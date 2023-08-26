Цікаво, що на попередньому поєдинку Ломаченка Усика не було серед присутніх.

Василь Ломаченко прибув до польського Вроцлава, де його кум Олександр Усик захищатиме пояси в бою проти британського боксера Деніеля Дюбуа.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

Фото Ломаченка у Вроцлаві опублікував польський журналіст Яцек Янік.

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Усик - Дюбуа: перед боєм

26 серпня у Польщі пройде вечір боксу, в якому виступлять українські спортсмени Денис Берінчик, Василь Чеботар, Ярослав Харциз, Даніель Лапін, Федір Черкашин, Дмитро Митрофанов, Олександр Соломенніков.

Після 23:30 за київським часом очікується головна подія вечора - вихід на ринг Усика і Дюбуа.

На дуель поглядів з Дюбуа Усик прийшов з прапором, на якому було написано "Фортеця Бахмут".

На зважуванні Усик показав 100,2 кг, а Дюбуа - 105,8 кг.

На кону в поєдинку, який відбудеться сьогодні, стоятимуть пояси чемпіона світу у надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Усик.

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