Для українця це другий обов'язковий захист поясів у надважкій вазі.

26 серпня на стадіоні "Тарчинські Арена" у Вроцлаві пройде бій між українським боксером Олександром Усиком та британцем Деніелем Дюбуа.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію бою Усик - Дюбуа.

На кону в цьому поєдинку стоятимуть пояси чемпіона світу у надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Усик.

Усик - Дюбуа: де дивитися бій

Олександр Усик - Деніель Дюбуа

Онлайн-трансляція бою

Вечір боксу у польському місті Вроцлав розпочнеться 26 серпня о 19:00. В андеркарді виступлять Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов, Василь Чеботар, Ярослав Харциз та інші українські боксери. Головна подія вечору розпочнеться після 23:00 за київським часом.

Для Усика це другий обов'язковий захист титулів у суперважкій вазі. На профі-рингу 36-річний українець провів 20 боїв і переміг у всіх (13 разів нокаутом). У 25-річного Дюбуа - 19 перемог (18 нокаутом) та 1 поразка.

Усик заробить за цей бій шість мільйонів доларів. Гонорар Дюбуа буде утричі менший.

Антропометричні дані трошки кращі в Дюбуа. Зріст українця – 191 см, а британця – 196 см. Розмах рук в обох боксерів по 198 см.

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Бійці провели дуель поглядів і Дюбуа першим відвів очі, продемонструвавши невпевненість на тлі чинного чемпіона.

Усик 23 серпня провів відкрите тренування, на якому заспівав "Заповіт" Тараса Шевченка у виконанні музиканта Balsam.

Хто судді? Рефері в рингу призначено пуерториканця Луїса Пабона, який раніше обслуговував поєдинок Володимира Кличка з Олександром Повєткіним. Підраховуватимуть очки Стенлі Крістодола (Південна Африка), Павло Кардина (Польща), Лешек Янков'як (Польща).

Востаннє Усик бився у серпні минулого року: тоді Олександр переміг у реванші Ентоні Джошуа роздільним рішенням суддів. Дюбуа попередній поєдинок провів у грудні 2022 року - Деніель нокаутував у третьому раунді боксера з ПАР Кевіна Лерену.

Дюбуа перед боєм з Усиком обіцяє перемогти українця.

"Я повністю налаштований на перемогу. Я йду перемагати. Зараз я у всеозброєнні, в бойовому режимі. Буде ще кілька днів тренувань. Я втомився, але повинен пройти через це. Я відпочину, коли почую фінальний гонг. Коли стаєш чемпіоном, можеш відпочивати хоч весь залишок життя", - казав Дюбуа журналістам.

Усик більш скромно поділився враженнями від майбутнього бою, зробивши акцент на важливості провести вечір боксу в дружній для України країні:

"Я дуже радий, що у нас є можливість організувати мій поєдинок саме в Польщі, де 7 років тому я здобув свій перший титул чемпіона світу. Хочу подякувати польському народу, який так щиро допомагає Україні. Тисячі моїх земляків знайшли притулок у цій чудовій країні. Тому я сподіваюся, що мій поєдинок стане для українців і поляків ще одним випадком об'єднатися і зміцнити нашу дружбу", - сказав Усик.

Раніше був опублікований промо-ролик поєдинку між Усиком і Дюбуа.