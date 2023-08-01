Медіасервіс MEGOGO буде транслювати поєдинок між чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком та претендентом на титули Даніелем Дюбуа в Україні й Польщі.
Переглянути подію на MEGOGO в Україні можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" або "Спорт". Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг" та в окремому поп-ап каналі, який зʼявиться на сервісі в день події.
Окрім головної події вечору, транслюватиметься також андеркард бою і буде студія до і після поєдинку.
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Усик - Дюбуа: що потрібно знати
- 26 серпня у польському місті Вроцлав Усик захищатиме свої пояси WBA, WBO, IBF та IBO в бою проти 25-річного британця Дюбуа.
- В андеркарді поєдинку виступлять відомі українські боксери: Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов, Василь Чеботар, Ярослав Харциз, Федір Черкашин, Даніель Лапін, Олександр Соломенніков та інші.
- Букмекери обрали фаворита бою. Прогнозисти не залишають практично ніяких шансів Дюбуа.
- Усик заявив, що йому приємно боксувати у Польщі. Саме там він вперше завоював чемпіонський титул у крузервейті. Також Олександр сказав, що його вечір боксу у Польщі зміцнить дружбу між українцями та поляками.