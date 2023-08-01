26 серпня суперважковаговики вийдуть в ринг у Вроцлаві.

Медіасервіс MEGOGO буде транслювати поєдинок між чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком та претендентом на титули Даніелем Дюбуа в Україні й Польщі.

Переглянути подію на MEGOGO в Україні можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" або "Спорт". Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг" та в окремому поп-ап каналі, який зʼявиться на сервісі в день події.

Окрім головної події вечору, транслюватиметься також андеркард бою і буде студія до і після поєдинку.

Відео дня

Усик - Дюбуа: що потрібно знати

Вас також можуть зацікавити новини: