Даніель Дюбуа впевнений у своїй перемозі в бою проти Олександра Усика.

Британський боксер Даніель Дюбуа прокоментував майбутній бій проти володаря титулів WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика.

25-річний спортсмен назвав українця крузером і заявив, що виграє цей поєдинок.

"Класно бути андердогом. Хоча є тиск, але я не дуже враховую це. Як андердог, ти нічого такого не відчуваєш. Просто виходиш і руйнуєш суперника, нав'язуєш йому бій.

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Він крузер, а я суперважкоатлет, і мені необхідно це показати, бути агресором в рингу. Мені 25 років. Це мій час.

Я повністю налаштований на перемогу. Я йду перемагати. Зараз я у всеозброєнні, в бойовому режимі. Буде ще кілька днів тренувань. Я втомився, але повинен пройти через це. Я відпочину, коли почую фінальний гонг. Коли стаєш чемпіоном, можеш відпочивати хоч весь залишок життя", - заявив Дюбуа в коментарі YouTube-каналу Boxing Social.

Нагадаємо, Олександр Усик проведе захист своїх титулів у бою проти Даніеля Дюбуа у польському місті Вроцлав 26 серпня.

Відзначимо, що в послужному списку Олександра Усика 20 перемог в 20 боях на професійному рингу. У своєму останньому бою українець переміг у реванші Ентоні Джошуа у серпні минулого року.

Даніель Дюбуа, в свою чергу, здобув 19 перемог (18 нокаутом) в 20 боях, зазнавши однієї поразки. Попередній поєдинок 25-річний британець провів 3 грудня 2022 року. Дюбуа нокаутував південноафриканського боксера Кевіна Лерену.

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