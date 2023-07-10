Даніель Дюбуа має намір забрати у Олександра Усика всі його пояси.

Британський боксер Даніель Дюбуа прокоментував майбутній бій проти володаря поясів WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика.

25-річний британець заявив, що має намір позбавити українського чемпіона всіх титулів.

"Це бій мого життя? Так, однозначно. Це буде найважливіший поєдинок у моїй кар'єрі. Це бій за чотири пояси суперважкої ваги. Це те, для чого я боксую. Не упущу цього випадку. Ви мене не зупините. Прекрасно готовий до поєдинку. Як вже сказав на прес-конференції, все має початок і кінець.

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Усик має чудові навички. Він великий чемпіон. Дуже поважаю його. Але я голодний боксер, йду забирати всі пояси. Ось чого хочу домогтися", - наводить слова Дюбуа Luckypunch.net.

Бій Усик - Дюбуа відбудеться 26 серпня на "Tarczynski Arena" у польському місті Вроцлав.

Напередодні Олександр Усик і Даніель Дюбуа провели першу прес-конференцію і битву поглядів.

Нагадаємо, свій останній поєдинок український боксер провів у серпні минулого року. У реванші проти Ентоні Джошуа він здобув перемогу роздільним рішенням суддів і захистив титули WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі.

Дюбуа в своєму останньому бою нокаутував у третьому раунді південноафриканського боксера Кевіна Лерену.

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