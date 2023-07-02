Філіп Хргович є обов'язковим претендентом на один з титулів Олександра Усика.

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO і IBF Олександр Усик цього року може провести бій проти хорватського боксера Філіпа Хрговича.

Про це повідомив глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн. За слова промоутера, бій українця проти Тайсона Ф'юрі не відбудеться, оскільки "Циганський король" планує зустрітися з Френсісом Нганну. Тому Усику належить провести захист титулу IBF проти хорвата, який є обов'язковим претендентом.

"Є шанс, що бій Джошуа - Уайлдер відбудеться на початку січня, але, як ми розуміємо, Тайсон Ф'юрі поб'ється з Френсісом Нганну у виставковому поєдинку. Тому це виключає його поєдинок з Усиком. Але наш бій в будь-якому випадку відбудеться.

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Усик все одно виступить у цьому Карді. Можливо, він поб'ється з Філіпом Хрговичем. Філіп - обов'язковий претендент. Але це взагалі не вплине на протистояння Джошуа - Уайлдер. Якщо Усик не боксуватиме за звання абсолютного чемпіона, то це поєдинок, який він зобов'язаний провести, керуючись правилами органу, що санкціонує поєдинки", - наводить слова Хірна BoxingNews.

Нагадаємо, свій наступний бій Олександр Усик проведе проти обов'язкового претендента на титул WBA Даніеля Дюбуа. Очікується, що цей поєдинок пройде 26 серпня у польському місті Вроцлав.

Додамо, що в активі Філіпа Хрговича 15 перемог у 15 боях на профі-рингу. Олександр Усик, у свою чергу, здобув 20 перемог у 20 боях.

Свій попередній бій українець провів у серпні проти Ентоні Джошуа. Усик здобув перемогу над британцем роздільним рішенням суддів і захистив титули WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі.

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