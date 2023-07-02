Ф'юрі проведе виставковий поєдинок проти колишнього чемпіона UFC.

Володар титулу WBC у суперважкому дивізіоні Тайсон Ф'юрі, ймовірно, свій наступний бій проведе проти колишнього чемпіона UFC у важкому дивізіоні Френсіса Нганну.

Про це повідомив глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн.

За його інформацією, поєдинок "Циганського короля" проти камеруно-французького бійця буде виставковим, без нокдаунів.

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"Так, я думаю, що Ф'юрі зустрінеться з Нганну. Це те, що я чув. По всій видимості, це буде виставковий бій. Без нокдаунів і всього іншого.

Я точно не знаю, а лише кажу те, що чув. Прикро, але це так. Це великий бій, але я хотів би побачити, як Ф'юрі б'ється з Олександром Усиком.

Було б непогано, щоб в суперважкій вазі з'явився абсолютний чемпіон, але Тайсон сам відповідає за свою кар'єру. Я впевнений, що він заробить купу грошей. Удачі йому", - наводить слова Хірна talkSPORT.

Раніше планувалося, що Тайсон Ф'юрі проведе бій за титул абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі проти володаря поясів WBO, WBA, IBO і IBF Олександра Усика. Однак скандальний британський боксер зірвав переговорний процес і цей поєдинок не відбувся.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі на профі-рингу провів 34 бої (33 перемоги, 1 нічия). Свій останній бій "Циганський король" провів 3 грудня 2022 року проти Дерека Чісори. Ф'юрі нокаутував суперника у 10 раунді.

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