Планування зустрічі вже відбувається на повну потужність.

Поєдинок між чинним чемпіоном IBF, WBA, WBO та The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 KO) і чемпіоном WBC в надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) буде транслюватися в Україні на безкоштовній основі. Таку заяву зробив промоутер Усика Олександр Красюк.

"З огляду на досвід минулої трансляції, у нас немає підстав щось змінювати. Наша країна досі у біді. Досі бореться з агресором, воює. Наше завдання внести свій внесок у моральний дух. Тому цей поєдинок точно не транслюватиметься в будь-яких платних форматах", - сказав Красюк в інтерв’ю BoxOffice.

Окрім цього промоутер Олександра Усика розповів де відбудеться поєдинок та на яку дату уже заброньоване місце проведення.

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"Ми справді вже зараз плануємо цей поєдинок у Лондоні на "Вемблі". Заброньовано стадіон на 29 квітня спеціально для цього заходу. І справді ми планували організувати цей поєдинок у Саудівській Аравії. Але склалися обставини таким чином, що виникли якісь фінансові чи організаційні складнощі. Саудити нам не підтверджують дату 29 квітня. Точніше, кілька разів підтверджували, а зараз уже ні. Вони говорять про свою готовність організувати цей поєдинок аж восени, а це неможливо", - заявив Олександр.

Також промоутер заявив, що під час бою буде організований збір коштів для допомоги українцям. Поєдинок буде мати не лише мету показати шоу.

"Ми вже проговорили з промоутером Ф'юрі про те, що ми зобов'язані використовувати цей поєдинок як платформу для заклику допомоги Україні, для збору коштів на допомогу українцям, які цього потребують", - додав промоутер.

Бій між Ф’юрі і Усиком: що відомо

Батько Тайсона Ф’юрі зневажливо висловився про Олександра Усика. Він заявив, що українець не здатний своїм ім’ям сам зібрати аншлаг та не заслуговує на половину гонорару.

Якщо бій проти Ф’юрі все-таки зірветься, то у команді українця вже підготували заміну на такий випадок. Нею стане французький боксер, котрий є претендентом на титул WBA.

Обидва боксери вже встигли позмагатися за межами рингу. Ф’юрі грубо відреагував на тролінг Усика, а українець висміяв провокації "циганського короля".

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