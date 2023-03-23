Олександр Красюк повідомив, що Усик візьме невелику перерву і готуватиметься до наступного бою.

Напередодні стало відомо, що був зірваний історичний бій за титул абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі між володарем поясів WBO, WBA, IBO і IBF Олександром Усиком і чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

Промоутер українського боксера Олександр Красюк підтвердив, що бій Усик - Ф'юрі не відбудеться. Також функціонер повідомив, що українець почне переговори про бій з наступним опонентом вже в ці вихідні.

"Бій скасовано. Причина в тому, що це зайшло занадто далеко. Було відчуття, що після того як Усик прийняв 70/30, Тайсон Ф'юрі почав думати, що можна одягнути сідло йому на шию і почати їздити на Усику стільки, скільки зможе.

Це неправильно. Я маю на увазі, що Олександр прийняв розподіл 70/30 як ввічливість. Він був таким лояльним і дуже хотів, щоб ця битва відбулася.

Але бій не про Тайсона Ф'юрі, а про пояс WBC, який знаходиться в його колекції. Якщо це настільки складно, що Тайсон намагається уникнути цього, ставлячи перед собою стільки перешкод при укладанні угоди, тоді немає необхідності докладати більше зусиль, і ми просто йдемо своїм шляхом.

Якщо я почну розповідати вам список речей, про які просив Ф'юрі, однієї, п'яти, десяти або п'ятнадцяти хвилин буде недостатньо.

Був перелік речей, які він хотів отримати на свою користь, які були абсолютно неприйнятні, які були повною неповагою до об'єднаного чемпіона і колишнього абсолютного чемпіона в першій важкій вазі.

Я не можу розголошувати переговори, це частина етики. Якщо я почну вдаватися в деталі, це буде виглядати не дуже добре. Можливо, якщо інша сторона захоче прийняти рішення розкрити деталі, ми зможемо про це поговорити.

Зараз я не можу цього зробити тільки з цієї причини... З величезним жалем в серці повинен визнати, що бій скасований. Усик візьме невелику перерву і виконає свої зобов'язання", - наводить слова Красюка talkSPORT.

Головним претендентом на бій з Олександром Усиком є регулярний чемпіон WBA Даніель Дюбуа. Крім того, можливо, що український боксер зустрінеться в рингу з обов'язковим суперником по лінії IBF Філіпом Хрговичем.

Додамо, що в поєдинку між Усиком і Ф'юрі повинен був визначитися перший в 21-му столітті абсолютний чемпіон в суперважкому дивізіоні. Останнім володарем усіх основних титулів був Леннокс Льюїс, який переміг Евандера Холіфілда в 1999 році.

Нагадаємо, свій останній бій Олександр Усик провів проти Ентоні Джошуа. У серпні минулого року українець переміг британця в реванші роздільним рішенням суддів і захистив пояси WBO, WBA, IBO і IBF.

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