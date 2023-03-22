Український боксер зосередився на протистояннях з обов'язковими претендентами.

Команда володаря титулів WBO, WBA, IBO та IBF у важкій вазі Олександра Усика зневірилася провести бій за титул абсолютного чемпіона світу проти чемпіона за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

Менеджер українського боксера Егіс Клімас заявив, що Усик більше не має надій об'єднати титули в бою з "Циганським королем" і зосередився на протистояннях з обов'язковими претендентами.

"Тільки що поговорив по телефону з Егісом Клімасом. Він каже, що команда Усика припиняє спроби влаштувати бій з Ф'юрі 29 квітня і тепер буде виконувати свої обов'язки перед обов'язковими претендентами. "Незалежно від того, на які компроміси йшов Усик, від нього вимагали ще більше", - сказав Клімас. Вони сподіваються, що Усик повернеться на ринг в червні або липні", - повідомив журналіст Стів Кім на своїй сторінці в Twitter.

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Нагадаємо, об'єднавчий бій між Усиком і Ф'юрі повинен був відбутися 29 квітня в Лондоні, але сторони так і не змогли узгодити умови і підписати контракт на бій.

Раніше повідомлялося, що Усик погодився на всі умови Ф'юрі, щоб цей бій відбувся, але британець почав висувати нові вимоги.

Очікується, що тепер наступний свій бій Олександр Усик проведе проти регулярного чемпіона WBA Даніеля Дюбуа. Він є першим у черзі обов'язковим претендентом на бій з українцем.

Нагадаємо, у своєму останньому бою Усик роздільним рішенням суддів переміг у реванші Ентоні Джошуа і захистив свої титули WBO, WBA, IBO і IBF, а також завоював вакантний пояс The Ring.

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