Український боксер закликає Ф'юрі підписати контракт на поєдинок.

Володар поясів WBO, WBA, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик відреагував на нову умову чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі з організації бою за титул абсолютного чемпіона світу.

Напередодні "Циганський король" запропонував українському боксеру провести бій без опції реваншу. У відповідь Усик опублікував відео у своєму Твіттері, в якому закликав британського боксера "припини скиглити" і підписати контракт на поєдинок.

"Привіт, жадібне пузо, пункт про реванш надійшов з вашого боку, а не з мого. Припини скиглити і ухилятися. Будь чоловіком, підпиши контракт або звільни пояс. Мені потрібно звання абсолюту, а не грати в твої безглузді ігри", - сказав Усик.

Відео дня

— Alexander Usyk (@usykaa) March 13, 2023

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі повинен пройти 29 квітня цього року в Лондоні на знаменитому стадіоні "Уемблі".

Сторони ще не підписали контракт на бій, але представники боксерів раніше підтвердили, що поєдинок Усик - Ф'юрі відбудеться в цю дату.

Раніше Тайсон Ф'юрі заявив, що почав підготовку до бою проти Олександра Усика. Також про свою готовність до нового бою заявляв напередодні і український боксер.

Нагадаємо, у своєму останньому бою Усик у реванші переміг британця Ентоні Джошуа роздільним рішенням суддів. Тайсон Ф'юрі, в свою чергу, останній поєдинок проводив проти Дерека Чісори, в якому "Циганський король" здобув перемогу технічним нокаутом в 10-му раунді.

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