Британський боксер пропонує Усику провести бій без опції реваншу.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі записав нове звернення до Олександра Усика, якому належать пояси WBO, WBA, IBO і IBF.

"Циганський король" опублікував на своїй сторінці в Instagram відео, в якому запропонував українському боксеру нову умову для проведення бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

"Привіт, це Тайсон Ф'юрі. Маю коротке включення. Сьогодні я розмовляв з юристом щодо опції реваншу в контракті на бій з Олександром Усиком. Як щодо того, щоб не було жодного чортового пункту про право на реванш? Для нас обох.

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Давайте повністю підвищимо ставку. Ніколи не слід турбуватися про те, що буде в майбутньому і скільки доларів можна отримати після поразки. 29 квітня, без опції реваншу. Переможець забирає все, лузер йде додому ні з чим. Як щодо цього? Погоджуйся", - заявив Тайсон Ф'юрі.

Очікується, що мегафайт Усик - Ф'юрі відбудеться 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Уемблі". Офіційно контракт на бій ще не підписаний, проте представники обох спортсменів підтвердили саме цю дату.

Відзначимо, що переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі з часів Леннокса Льюїса, який переміг в об'єднавчому бою Евандера Холіфілда в 1999 році.

Раніше УНІАН повідомляв, що британський боксер Тайсон Ф'юрі оголосив про початок підготовки до поєдинку проти українця Олександра Усика.

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