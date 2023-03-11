Бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі повинен відбутися 29 квітня.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі оголосив про початок підготовки до поєдинку проти володаря поясів WBA, WBO, IBO і IBF Олександра Усика.

"Циганський король" опублікував відео в своєму Instagram, в якому заявив, що почав тренувальний табір. У своєму зверненні британець також грубо образив українського боксера.

"Це перший день моїх тренувань до бою з Усиком. Мені не потрібно 6 або 4 місяці, у мене є 6 тижнів і тиждень відпочинку. Готово, щасливих днів.

Відео дня

Я збираюся нав'язати свою волю цьому маленькому підлому виродку. Вставайте, хлопці, не можу чекати, щоб правити Великобританією", - сказав Тайсон Ф'юрі.

— IFL TV (@IFLTV) March 11, 2023

Відзначимо, що офіційно контракт на бій між Тайсоном Ф'юрі і Олександром Усиком все ще не підписаний.

Очікується, що поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі відбудеться 29 квітня в Лондоні на знаменитому стадіоні "Уемблі".

Напередодні Олександр Усик заявив, що приймає фінансові умови Тайсона Ф'юрі по бою, але також поставив і свій ультиматум.

Нагадаємо, Ф'юрі свій останній бій провів проти Дерека Чісори, в якому здобув перемогу технічним нокаутом у 10-му раунді. Усик у своєму останньому поєдинку переміг Ентоні Джошуа роздільним рішенням суддів.

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