Британський боксер довірив своїй команді організацію поєдинку проти Олександра Усика.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі розповів деякі деталі переговорів про поєдинок з володарем поясів WBA, WBO, IBA та IBF Олександром Усиком.

За словами британця, він не бере участі в переговорних процесах з командою українського боксера.

"Я більше не беру участь у вирішенні ділових питань, тому що відчуваю через це сильний стрес і тривожність. Тому я вважаю за краще не брати участь в цьому, адже в боксі я зрозумів, що бої не можна влаштувати відразу ж, як я цього хочу.

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Якщо сума мене влаштовує, то погоджуюся. Але цим хлопцям подобається тягнути все місяцями і навіть роками. Тому я не беру участь у цьому лайні. Я плачу за цю роботу мільйони доларів своїм юристам і промоутерам - дозволяю їм займатися цим", - наводить слова Тайсона Ф'юрі Fightnews.

Очікується, що поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Усиком і Ф'юрі відбудеться 29 квітня. Офіційно контракт на бій все ще не підписаний.

Представник українського боксера Олександр Красюк повідомляв, що бій Усик - Ф'юрі пройде 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Уемблі".

У той же час, журналіст-інсайдер Майкл Бенсон заявив, що мегабой Усика проти Ф'юрі під загрозою зриву.

Промоутер "Циганського короля" Френк Уоррен також зазначив, що поєдинок українського і британського спортсменів може не відбутися через проблеми в переговорному процесі.

У команді Усика також повідомили, що якщо не вдасться домовитися про бій з Тайсоном Ф'юрі, то українець проведе поєдинок з Даніелем Дюбуа.

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