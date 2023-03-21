"Циганський король" розраховує нокаутувати Олександра Усика.

Чемпіон світу в за версією WBC Тайсон Ф'юрі розраховує здобути перемогу нокаутом в титульному поєдинку проти володаря поясів WBO, WBA, IBO і IBF Олександра Усика.

План "Циганського короля" на бій з українським боксером розкрив тренер британця Шугар Хілл Стюард. Американський фахівець також зазначив, що його підопічному буде достатньо шести тижнів, щоб підготуватися до поєдинку.

"План на бій - це завжди нокаут. Це те, на що ми налаштовуємося, це використання певних ударів, певних рухів, щоб змусити суперника перейти до цього нокаутуючого удару. Хороші джеби створюють нокаути.

Кожен бій - це коригування та спостереження за тим, що робить ваш опонент, і внесення змін у свою роботу. Це не просто якийсь план. Це сім, вісім, дев'ять, 10, 11, 12, 13 раундів. У нас в рингу завжди 12 раундів, але в кишені ви тримаєте ще один", - розповів Стюард в інтерв'ю Sky Sports News.

Варто відзначити, що сторони досі не підписали контракт на бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. У команді Усика заявляють, що британський боксер затягує переговори.

Додамо, що переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі з часів Леннокса Льюїса, який переміг в об'єднавчому бою Евандера Холіфілда в 1999 році.

Раніше УНІАН повідомляв, що британський боксер Тайсон Ф'юрі оголосив про початок підготовки до поєдинку проти Усика.

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