Карл Фроч поділився думкою про зрив бою Ф'юрі - Усик.

Екс-чемпіон світу з боксу Карл Фроч висловився про зрив бою за титул абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі і Олександром Усиком.

Відомий боксер вважає, що "Циганський король" зірвав бій проти українця, так як зрозумів, що не встигне належним чином підготуватися до поєдинку.

"Якщо Тайсон Ф'юрі дійсно хоче битися з Олександром Усиком, то навіщо йому вимагати розділити гонорар в пропорції 70 на 30, а потім, коли на його умови погодилися, розвертатися і говорити, що бій не відбудеться? Його блеф був розкритий, і Ф'юрі зрозумів, що не зможе підготуватися за шість тижнів, хоча він намагався виглядати як важливий хлопець.

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Я думаю, що Тайсон Ф'юрі хоче битися з Усиком. Ф'юрі дуже впевнений, і у нього є всі причини вірити, що він може перемогти Усика, тому що він удвічі більший за нього, він відмінний боєць. Ф'юрі - неймовірний суперважкоатлет", - наводить слова Фроча BoxingSocial.

Нагадаємо, бій Ф'юрі проти Усика повинен був відбутися в кінці квітня, однак сторони не зуміли узгодити умови контракту на поєдинок.

Зараз Олександр Усик готується до поєдинку проти регулярного чемпіона WBA Даніеля Дюбуа.

Очікується, що бій Усик - Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському місті Вроцлав.

Додамо, що свій останній бій Олександр Усик провів у серпні минулого року. Українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів у реванші проти Ентоні Джошуа і захистив титули WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі.

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