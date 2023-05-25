Український чемпіон проведе захист свого титулу в Польщі.

Володар поясів WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик проведе свій наступний бій проти британця Даніеля Дюбуа.

Менеджер українського боксера Олександр Красюк повідомив, що компанія К2 Promotions Ukraine виграла промоутерські торги і отримала право організувати цей поєдинок.

"Ми виграли промоутерські торги. Зараз працюємо над тим, щоб провести бій у польському Вроцлаві 12 серпня", - написав Красюк в Instagram.

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Промоутерські торги відбулися 25 травня в Х'юстоні, штат Техас.

Варто відзначити, що WBA призначила Дюбуа обов'язковим претендентом на один з поясів Усика ще 12 грудня минулого року. Однак спочатку українському боксеру було надано час для переговорів з організації бою з Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу. Втім, сторонам не вдалося узгодити умови контракту і поєдинок був зірваний.

Після зриву бою проти Ф'юрі команда Усика переключилася на організацію поєдинку проти Дюбуа.

Нагадаємо, свій останній поєдинок Олександр Усик провів у серпні минулого року. Українець у реванші переміг Ентоні Джошуа роздільним рішенням суддів і захистив пояси WBA, WBO, IBO і IBF, а також завоював вакантний титул The Ring.

Всього в активі Усика 20 перемог (13 - нокаутом) в 20 боях в професійному боксі.

На рахунку Даніеля Дюбуа 20 боїв на профі-рингу (19 перемог, одна поразка). Свій останній бій британець провів 3 грудня 2022 року проти Кевіна Лерена. Дюбуа здобув перемогу нокаутом у третьому раунді.

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