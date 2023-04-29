Тоні Беллью вірить в перемогу Усика в потенційному бою з Ф'юрі.

Колишній чемпіон світу в у важкій вазі Тоні Беллью оцінив шанси володаря поясів WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика у потенційному бою проти Тайсона Ф'юрі, який володіє титулом WBC.

Британський боксер припустив, що зараз українцю буде простіше перемогти "Циганського короля".

"Я думаю, Тайсона Ф'юрі зараз легше побити, і хоча на це здатні всього кілька бійців, майте на увазі, один з них - Олександр Усик. Не зрозумійте мене неправильно, Тайсон Ф'юрі є найкращим суперважковаговиком у світі, але думаю, що зараз він більш схильний програти Усику", - наводить слова Тоні Белью Boxingscene.

Відео дня

Нагадаємо, бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі зірвався через те, що представники боксерів не змогли узгодити умови контракту на поєдинок. Як повідомив промоутер українського боксера, сторонам не вдалося домовитися про розподіл гонорару в реванші.

Очікується, що наступним суперником Усика стане регулярний чемпіон WBA Даніель Дюбуа. Бій планують провести в липні.

Тайсон Ф'юрі також планує провести свій наступний бій у липні цього року. Потенційними суперниками "Циганського короля" є Енді Руїс і Чжилей Чжан.

Вас також можуть зацікавити новини: