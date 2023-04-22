Ф'юрі може побитися з китайцем Чжаном, який сенсаційно нокаутував Джойса.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі готується до повернення в ринг.

За інформацією ESPN, "Циганський король" планує провести наступний свій бій у липні цього року. Поєдинок пройде на стадіоні на "Уемблі" в Лондоні. Команда боксера вже зарезервувала арену на 15 і 22 липня.

Суперником скандального британця стане стане мексиканський екс-чемпіон світу Енді Руїс або китайсикий боксер Чжилей Чжан.

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Енді Руїс у червні 2019 року переміг Ентоні Джошуа і відібрав у британця чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF і IBO. У грудні 2019 року Джошуа в реванші нокаутував Руїса і повернув собі чемпіонські пояси.

Свій останній бій Енді Руїс провів у вересні 2022 року проти Луїса Ортіса. Мексиканець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Чжилей Чжан у квітні 2023 року сенсаційно переміг Джо Джойса технічним нокаутом в шостому раунді. До поразки саме Джойс був головним претендентом на бій з Тайсоном Ф'юрі.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі востаннє виходив у ринг у грудні минулого року, тоді він переміг Дерека Чісору.

Очікувалося, що 29 квітня цього року Ф'юрі проведе бій проти Усика за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, але переговори зірвалися.

Напередодні Тайсон Ф'юрі анонсував своє повернення в ринг.

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