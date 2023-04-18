Тайсон Ф'юрі спростував свою участь у потенційному вечорі боксу на Близькому Сході.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі відреагував на новину про організацію грандіозного вечора боксу на Близькому Сході.

Скандальний британець спростував свою участь в анонсованому шоу, назвавши все це "повною маячнею".

"Я можу підтвердити, що ці чутки - повна маячня", - написав Тайсон Ф'юрі в своєму Instagram.

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На заяву Тайсона Ф'юрі вже відреагував Олександр Красюк, який представляє інтереси Александа Усика.

"Він знову наклав у штани", - написав Красюк у Твіттері.

Додамо, що напередодні промоутер Едді Хірн заявив, що ведуться переговори про організацію грандіозного вечора боксу в грудні цього року, в рамках якого відбудуться бої Олександр Усик - Тайсон Ф'юрі, а також Ентоні Джошуа - Деонтей Вайлдер.

За інформацією авторитетного журналіста Майкла Бенсона, призовий фонд заходу може скласти 400 мільйонів доларів.

Нагадаємо, бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком повинен був відбутися 29 квітня. Однак сторони не змогли домовитися про умови контракту на поєдинок.

Раніше повідомлялося, що наступний свій бій Олександр Усик проведе проти обов'язкового претендента на пояс WBA Даніеля Дюбуа. Очікується, що цей поєдинок відбудеться влітку цього року.

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