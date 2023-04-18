Промоутер Джошуа Едді Хірн анонсував божевільні новини.

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн повідомив, що на Близькому Сході може відбутися наприкінці цього року масштабна боксерська подія. В рамках одного вечору можуть пройти два грандіозні поєдинки: Олександр Усик проти Тайсона Ф'юрі (бій за звання абсолютного чемпіона світу) та Джошуа проти Деонтея Вайлдера (бій колишніх чемпіонів світу).

"Є розмови про те, що деякі люди хотіли б провести бої Тайсона Ф’юрі проти Олександра Усика та Ентоні Джошуа проти Деонтея Вайлдера в рамках одного вечора боксу. Це буде коштувати багато грошей, але це буде епічно. Ми проведемо обговорення щодо цього. Угода може обійтися в 400 млн доларів", – сказав Хірн для iFL TV.

Ситуація у суперважкій вазі: головне

Нагадаємо, Олександр Усик повинен був 29 квітня битися з Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона в суперважкій вазі, однак цей бій був зірваний.

Відео дня

Раніше промоутер українця Олександр Красюк розповів про причини зриву переговорів по бою Усик - Ф'юрі.

Після скасування бою з "Циганським королем" команда Олександра Усика перемкнулася на організацію бою з регулярним чемпіоном WBA Даніелем Дюбуа. Нещодавно промоутер Дюбуа повідомив, що його клієнт готовий до бою проти Усика.

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