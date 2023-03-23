Наступним суперником українця буде Даніель Дюбуа або Філіп Хргович.

Напередодні стало відомо, що був зірваний бій за титул абсолютного чемпіона світу між володарем поясів WBO, WBA, IBO і IBF Олександром Усиком і чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

Промоутер українського боксера Олександр Красюк раніше підтвердив інформацію, що мегафайт Усик - Ф'юрі не відбудеться.

У коментарі iFL TV Красюк розповів про плани Олександра Усика на найближче майбутнє, назвавши ім'я наступного найбільш ймовірного суперника українця.

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"Ми розмовляли з Френком Уорреном. Обидва прийшли до висновку, що з переговорами по бою Усика з Ф'юрі пора закінчувати.

Вирішили вже на цьому тижні почати переговори по бою з Дюбуа. Це найімовірніший суперник, але все буде залежати від його стану здоров'я. Все буде залежати від того, чи готовий він битися.

Ви ж пам'ятаєте, що в останньому проведеному бою він пошкодив коліно. Причому там була важка травма", - заявив Олександр Красюк.

Промоутер українського боксера також зазначив, що якщо організувати поєдинок проти Дюбуа не вийде, то вони будуть домовлятися про бій проти хорвата Філіпа Хрговича, який є обов'язковим претендентом по лінії IBF.

Нагадаємо, свій останній бій Олександр Усик провів проти Ентоні Джошуа. У серпні минулого року українець переміг британця в реванші роздільним рішенням суддів і захистив пояси WBO, WBA, IBO і IBF.

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