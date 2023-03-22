Олександр Усик займеться підготовкою до бою проти іншого суперника.

Мегафайт за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між володарем титулів WBO, WBA, IBO і IBF Олександром Усиком і чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі не відбудеться.

Як стверджує ESPN, боксери припинили переговори про поєдинок, який мав відбутися 29 квітня на легендарному стадіоні "Уемблі" в Лондоні.

За інформацією джерела, сторони погодилися на розподіл гонорару в пропорції 70 на 30 на користь Ф'юрі, проте не змогли домовитися з решти ключових питань.

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Також повідомляється, що Олександр Усик вже згорнув свій тренувальний табір, в якому готувався до бою з Тайсоном Ф'юрі. Найближчим часом команда українця перегрупується і займеться плануванням і підготовкою до бою проти іншого суперника.

Зазначається, що першим у черзі обов'язковим претендентом на бій з Олександром Усиком є регулярний чемпіон WBA Даніель Дюбуа.

Нагадаємо, раніше про зрив бою Усик - Ф'юрі повідомив менеджер українського боксера Егіс Клімас.

Додамо, що в бою між Усиком і Ф'юрі повинен був визначитися перший в 21-му столітті абсолютний чемпіон в суперважкому дивізіоні. Останнім володарем усіх основних титулів був Леннокс Льюїс, який переміг Евандера Холіфілда в 1999 році.

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