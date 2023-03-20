Сім'я українського боксера прихистила в своєму будинку постраждалих від вторгнення РФ,

На початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну окупанти зайняли будинок знаменитого українського боксера Олександра Усика у Ворзелі (Київська область).

Дружина спортсмена в інтерв'ю порталу "Чемпіон" розповіла, що після вигнання армії РФ вони з чоловіком вирішили поселити в цьому будинку одну з сімей, яка постраждала від агресорів. Катерина Усик також повідомила, що окупанти вкрали з їхнього будинку бойлер і намагалися вкрасти генератор.

"Будинок у Ворзелі - це окрема історія. Цей будинок перетерпів орків! І це, звичайно, значно погіршило його стан. З нашого будинку орки вкрали бойлер. Генератор залишився дивом - орки його витягли, але їм не вистачило мізків в голові його включити. Подумали, що він зламався і залишили, коли бігли звідти.

Зараз там живе українська родина з маленькою дитиною, яка через війну втратила своє житло - у їхню багатоповерхівку в Ірпені влучив снаряд. Глава сім'ї спочатку займався відновленням нашого будинку, а потім ми з Санею надали його родині можливість поки пожити там", - розповіла Катерина Усик.

Нагадаємо, сім'я українського боксера проживала у Ворзелі під Києвом до початку війни.

Раніше УНІАН повідомляв, що Олександр Усик відреагував на розстріл росіянами беззбройного українського воїна. Також спортсмен написав вірш і присвятив його загиблому герою України.

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