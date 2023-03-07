Знаменитий боксер написав вірші в пам'ять про українського захисника.

Володар поясів WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик зворушливо вшанував пам'ять воїна ЗСУ, якого беззбройного розстріляли російські окупанти.

Український боксер опублікував на своїй сторінці в Instagram невеликий вірш, який він сам і написав.

"Слава Україні – за такі слова,

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Кулю ти отримав і тебе нема,

Але пам'ять вічна, воїне тобі,

Ти за Неньку рідну ворогів давив.

Показав ти силу, силу ЗСУ,

Так, Героям слава, а тобі - в раю", - сказал Усик.

Раніше Олександр Усик опублікував в сторіс свого Instagram фото вбитого окупантами українського військового, додавши підпис: "Відповідь воїна. Слава Україні. Царство небесне герою".

Нагадаємо, 6 березня в мережі з'явилися кадри, на яких окупанти розстрілюють беззбройного українського захисника.

Громадськість України різко відреагувала на цю публікацію. Зокрема, з різкою заявою виступив колишній нападник збірної України Роман Зозуля.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна знайде вбивць розстріляного воїна ЗСУ.

У вівторок, 7 Березня, 30-та окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького повідомила, що, за попередніми даними, розстріляного українського військовослужбовця звуть Тимофій Шадура.

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