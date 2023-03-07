Перед розстрілом український воїн вимовив слова "Слава Україні".

Колишній нападник збірної України Роман Зозуля, який зараз грає за іспанський "Райо Махадаонда", відреагував на резонансне відео, на якому російські окупанти розстрілюють беззбройного українського військовослужбовця.

Відео з убивством воїна ЗСУ з'явилося в мережі 6 березня. Перед розстрілом він сказав "Слава Україні".

"Дуже важко щось писати. А ще важче підібрати слова, щоб не лаятися. Буду писати як є.

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Всі вже бачили відео, де паскуди розстрілюють українського Героя за його слова "Слава Україні". Наш військовий стоїть без зброї. Без злості. Спокійний. Урівноважений. Утомлений.

Його розстріляли впритул. Безжально. Як паршиві с*ки. Незважаючи на всі норми ведення війни. Зняли відео і виклали в мережу.

Про що вони думали? Залякати нас? Ні, не вийде. Як і з ракетними ударами, як з розстрілом авто, де були цивільні - це ще більше нас згуртує.

Не буде моменту, коли ми скажемо, що ви наші брати. Не будемо вже ніколи друзями. Тепер до кінця такої нації як р*сня не існує. Ми вже ніколи не будемо навіть дивитися в вашу сторону. Наші діти, діти наших дітей та їхні діти будуть ненавидіти вас. Ви для всіх завжди будете лайном!

Ця війна показала і довела, що ви паршиві ссикуни. У вас немає нічого людяного. Бути росіянином - бути лайном. У пеклі вам вже не буде окремого котла. Там вас чекатиме пакет для сміття, в якому повертають ваших солдатів.

Ви слабаки. Ви нікчемні. Ви паскуди.

"І прийде час, коли один скаже: "Слава Україні!". І мільйони будуть відповідати: "Героям Слава!", - написав Зозуля у своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо, у 2022 році Роман Зозуля взяв паузу у своїй кар'єрі через війну в Україні, проте 8 грудня приєднався до іспанського клубу третього дивізіону "Райо Махадаонда".

У поточному сезоні український нападник зіграв 6 матчів і забив один гол.

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